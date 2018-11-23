«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча состоится на стадионе «Открытие-Арена» в Москве 2 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

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