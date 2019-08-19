Футбол

«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»Телеканал 360° вчера в 14:07

Олимпиакос — Краснодар
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
«Олимпиакос» начал выступление со второго раунда, пройдя чешскую «Викторию» и турецкий «Истанбул», не пропустив ни одного мяча в свои ворота за четыре игры. Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
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Видеотрансляция матча «Олимпиакос» – «Краснодар» начнется в 22:00. Текстовый онлайн тоже будет

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