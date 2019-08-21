Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги Европы «Брага» — «Спартак»News.ru 09:15
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет матч раунда плей-офф Лиги Европы между португальской «Брагой» и московским «Спартаком», который пройдёт 22 августа. В сетке вещания на сайте канала сообщается, что матч Лиги Европы «Брага» (Португалия) — «Спартак» будет показан в 21:35 мск.
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«Матч ТВ» не стал комментировать информацию о показе матча «Браги» и «Спартака»
ProstoProSportвчера в 11:53
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