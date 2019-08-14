Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»Коммерсантъ вчера в 15:43

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи. «Эфир не состоится по не зависящим от канала причинам»,— говорится в сообщении канала.
Читать в источнике
Комментировать52
Гавриил Гордеев
Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае.
— Гавриил ГордеевРБК 06:52

Подробнее о событии

"Матч ТВ" ответил португальцам: "Порту" требовал за трансляцию 200 тысяч евро". ФОТО

Sport.ru11:30

Креативный директор «Матч ТВ» назвал алчным главу «Порту» за срыв трансляции игры с «Краснодаром»

Sport24.ru06:42

«Матч ТВ» опроверг заявление «Порту» о сроках оплаты трансляции матча с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс11:04

«Порту» и «Матч ТВ» объяснили, что все-таки случилось (есть скриншоты переписки и контракта). Кто-то точно врет

Sports.ru12:42

Почему матч «Порту» — «Краснодар» не показали по «Матч ТВ»

Чемпионат08:44

«Матч ТВ»: «Порту» должен подвергнуться санкциям за срыв трансляции игры с «Краснодаром»

ТАСС04:44

Константин Генич — о несостоявшейся трансляции матча «Порту» — «Краснодар»: «За несколько минут до эфира португальцы пошли в отказ»

Матч ТВвчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество

В российских школах могут ввести факультатив по киберспорту

В школах России могут организовать факультативные занятия по киберспорту.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Басилашвили раскритиковал Бузову, назвавшую себя «блокадницей»

Обновлено в 09:23
Общество

Более 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве

Почти каждый 10-й ребенок в мире находится в трудовом рабстве.
Обновлено в 12:53
Политика

Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов

По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Меркель приветствует размещение солдат США в Германии

В ФРГ в настоящее время базируются 35 тысяч американских солдат и 17 тысяч граждан США, которые работают на военных базах США, сообщает агентство DPA.
Обновлено в 09:06
Политика

С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда

Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Полицейские и волонтеры ищут в лесу под Омском пропавшего мальчика

Примерно 600 полицейских и волонтеров ищут в лесу малыша, который пропал в Большереченском районе Омской области.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

Обновлено в 12:31
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено в 11:22
Политика

На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США

Бизнесмен украинского происхождения из США Сэм Кислин, разоблачавший коррупционные схемы экс-президента Украины Петра Порошенко, прилетел в Киев.
Обновлено в 05:48
Политика

Правительство Гройсмана отказалось увольнять Кличко

Как сообщало ИА REGNUM, давление на киевского мэра Виталия Кличко идёт со стороны администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:16
Политика

США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге

Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении комитета по международным делам палаты представителей США.
Обновлено в 12:38
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.
Обновлено в 08:37
Авто

Kia показал внедорожник Kia Mohave новой генерации

Первые фотографии новинки, ставшей серийным продолжением шоу-кара Mohave Masterpiece, опубликовала пресс-служба корейской марки.
Обновлено в 02:33
Культура

Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне

Обновлено в 08:13
Игры

4A Games и Дмитрий Глуховский работают над продолжением Metro Exodus

Сегодня THQ Nordic провела презентацию для инвесторов, в ходе которой исполнительный директор компании Ларс Вингефорс подтвердил, что 4A Games разрабатывает новую игру в серии Metro.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги

Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
Обновлено в 10:32
Футбол

«Ротор» победил «Нефтехимик» и возглавил турнирную таблицу ФНЛ

"Ротор" набирает 19 очков и выходит на первое место в турнирной таблице, передвигая "Химки" на вторую строчку.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Ракетам США подобрали цели в России

Американские ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), скорее всего, будут размещаться на территории Японии и Южной Кореи, приводит «Звезда» комментарий первого вице-президента Академии геополитических проблем (АГП), капитана 1-го ранга в отставке Константина Сивкова.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Интернет

Google отбирает посетителей у сайтов

Компания Google прошла важный этап в своей истории.
Обновлено в 05:55
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО

Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.
Обновлено в 06:10
Происшествия

На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр

Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Мюнхене в квартире пропавших россиянок нашли кровь, сообщили СМИ

Ранее на пресс-конференции представители правоохранительных органов Германии сообщили, что полиция ФРГ обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших в середине июля двух гражданок России.
Обновлено в 13:13
Политика

В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Футбол

«Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление судьи

Футбольный клуб "Ахмат" избежал дисквалификации и получил штраф в размере 150 тысяч рублей за оскорбление судьи по громкоговорителю.
Обновлено в 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное