Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае.

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи. «Эфир не состоится по не зависящим от канала причинам»,— говорится в сообщении канала.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Общество В российских школах могут ввести факультатив по киберспорту В школах России могут организовать факультативные занятия по киберспорту.

Политика Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».

Армия и оружие Меркель приветствует размещение солдат США в Германии В ФРГ в настоящее время базируются 35 тысяч американских солдат и 17 тысяч граждан США, которые работают на военных базах США, сообщает агентство DPA.

Политика С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.

Происшествия Полицейские и волонтеры ищут в лесу под Омском пропавшего мальчика Примерно 600 полицейских и волонтеров ищут в лесу малыша, который пропал в Большереченском районе Омской области.

Транспорт В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).

Политика На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США Бизнесмен украинского происхождения из США Сэм Кислин, разоблачавший коррупционные схемы экс-президента Украины Петра Порошенко, прилетел в Киев.

Политика Правительство Гройсмана отказалось увольнять Кличко Как сообщало ИА REGNUM, давление на киевского мэра Виталия Кличко идёт со стороны администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Политика США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении комитета по международным делам палаты представителей США.

Кино Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.

Авто Kia показал внедорожник Kia Mohave новой генерации Первые фотографии новинки, ставшей серийным продолжением шоу-кара Mohave Masterpiece, опубликовала пресс-служба корейской марки.

Игры 4A Games и Дмитрий Глуховский работают над продолжением Metro Exodus Сегодня THQ Nordic провела презентацию для инвесторов, в ходе которой исполнительный директор компании Ларс Вингефорс подтвердил, что 4A Games разрабатывает новую игру в серии Metro.

Шоу-бизнес Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.

Футбол «Ротор» победил «Нефтехимик» и возглавил турнирную таблицу ФНЛ "Ротор" набирает 19 очков и выходит на первое место в турнирной таблице, передвигая "Химки" на вторую строчку.

Армия и оружие Ракетам США подобрали цели в России Американские ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), скорее всего, будут размещаться на территории Японии и Южной Кореи, приводит «Звезда» комментарий первого вице-президента Академии геополитических проблем (АГП), капитана 1-го ранга в отставке Константина Сивкова.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Интернет Google отбирает посетителей у сайтов Компания Google прошла важный этап в своей истории.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Происшествия Эмилиано Сала был отравлен угарным газом Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.

Армия и оружие В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.

Происшествия На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.

Происшествия В Мюнхене в квартире пропавших россиянок нашли кровь, сообщили СМИ Ранее на пресс-конференции представители правоохранительных органов Германии сообщили, что полиция ФРГ обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших в середине июля двух гражданок России.

Политика В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.