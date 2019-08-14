Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»Коммерсантъ вчера в 15:43
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи. «Эфир не состоится по не зависящим от канала причинам»,— говорится в сообщении канала.
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Происшествия
В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Теннис
Шарапова проиграла Барти во втором круге турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от австралийки Эшли Барти в матче второго круга проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Российский сенатор оценил шансы размещения ракет США в Азии
Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич оценил высказывание посла США в России о размещении ракет малой и средней дальности на территории Азии.
Обновлено в 08:59
Кино
Кейт Бланшетт задумалась о завершении актерской карьеры
В последнем фильме Бланшетт сыграла архитектора, которая живет с мужем и дочерью в Сиэтле.
Обновлено в 15:28
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T Pro выйдет в Европе 20 августа
В Европе уже на следующей неделе, 20 августа, поступит в официальную продажу смартфон Mi 9T Pro от компании Xiaomi.
Обновлено в 06:42
Политика
В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Трамп заявил, что отсрочка пошлин пойдет на пользу Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отсрочка введения пошлин на товары из КНР до середины декабря, о которой было объявлено днем ранее, принесет значительную пользу Китаю.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Политика
Москва объявила украинского дипломата персоной нон грата
Российские власти объявили персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, сообщил МИД России.
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Экс-жених Пэрис Хилтон сделал тату с гориллой в ее честь
На днях парень вывел с руки тату с ее именем, забив на этом же месте гориллу.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro
Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.
Обновлено в 03:15
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Футбол
Пабло Сарабия: «Не думал, что Мбаппе настолько хорош»
Новичок «ПСЖ» Пабло Сарабия признался, что нападающий Кильян Мбаппе впечатлил его.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА
"Ливерпуль" победил "Челси" в матче Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 17:50
Космос
Новая высота: орбиту МКС увеличат на два километра
Российские специалисты утром в четверг проведут операцию, в результате которой откорректируют высоту орбиты Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:24
Технологии
Плавучий атомный блок «Академик Ломоносов» доставят на Чукотку в «упряжке» из буксиров
Обновлено в 20:23
Армия и оружие
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».
Обновлено в 15:07
Авто
Владельцам старых машин Mercedes заплатят по 3 000 евро
Переоборудование старых E220 и Е250 под актуальный стандарт Евро-5 обойдётся как раз в 3 тысячи евро.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43