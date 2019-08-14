Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован. Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись.

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