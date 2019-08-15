Футбол
«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧLife.ru 13 августа в 16:43
На "Матч ТВ" объяснили, почему не показали встречу "Краснодара" с "Порту" в Лиге чемпионов. По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
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Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован. Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись.
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«Матч ТВ» опроверг заявление «Порту» о сроках оплаты трансляции матча с «Краснодаром»
Спорт-Экспрессвчера в 11:04
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