Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»Бомбардир.ру вчера в 15:09
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». «По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» – «Краснодар» не состоится», – заявили в прямом эфире телеканала.
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Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17
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Экономика
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«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
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«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
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Здоровье
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Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
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Армия и оружие
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Политика
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Обновлено в 05:22
Происшествия
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Обновлено в 06:29
Происшествия
«Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте»
Власти Новой Зеландии подтвердили факт отправки письма Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч, об этом 14 августа сообщает Associated Press.
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Политика
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Обновлено в 06:29
Политика
Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман
Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
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Авто
В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
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Общество
Путин проинспектировал строительство «Тавриды»
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Обновлено вчера в 15:11
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
В распоряжение дилеров группы ГАЗ в России появились первые экземпляры нового полноприводного грузовика Садко-Next.
Обновлено в 05:53
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro
Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Екатеринбурге забил фонтан с кипятком после испытаний на теплосетях
Гейзер забил после испытаний на теплосетях в районе улицы Бабушкина в Екатеринбурге, пострадали несколько автомобилей, сообщили РИА Новости в среду пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
Обновлено в 03:58
Политика
В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым
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Обновлено 12 августа в 15:14
Происшествия
Известный болельщик «Спартака» впал в кому после ДТП
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах фанатов футбола как Алексей "Бахыт", впал в кому после того, как попал в ДТП.
Обновлено в 02:15
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый Спас
Сегодня, 14 августа, в России отмечают праздник Медовый Спас.
Обновлено в 00:48
Гаджеты
OnePlus показала логотип и название своего будущего смарт-ТВ
С недавних пор стало известно, что популярный производитель смартфонов, компания OnePlus планирует представить в конце сентября 2019 года свой первый смарт-телевизор.
Обновлено в 05:06
Политика
Трутнев предложил наказать Росрыболовство за невыполнение поручений
Полномочный представитель президента России в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев призвал наказать руководство Росрыболовства за невыполнение поручения Владимира Путина.
Обновлено в 06:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Музыка
Музыкант Дельфин потерял сознание во время записи песни
Во время работы на звукозаписывающей студии музыкант Андрей Лысиков (Дельфин) начал терять сознание, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 19:58