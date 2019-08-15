Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»Коммерсантъ вчера в 15:43
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи. «Эфир не состоится по не зависящим от канала причинам»,— говорится в сообщении канала.
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Крупный астероид приближается к Земле
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Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
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Мировые цены на нефть вновь снижаются
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Астрофизик — об эволюции, будущем человечества и жизни на других планетах
Ведь есть так называемая теория «тёмного леса», согласно которой сверхразвитая цивилизация будет стремиться скрыть своё существование, чтобы её не уничтожила другая, более продвинутая.
Обновлено в 12:43
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Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Экономика
Сбербанк рассказал, на что россияне тратят потребительские кредиты
По статистике, большинство заемщиков погашают долги раньше срока Аналитики Сбербанка заявили, что россияне берут потребительные кредиты не для того, чтобы "свести концы с концами", и заявления о закредитованности населения не подтверждаются в связи с высоким уровнем досрочных погашений.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
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Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
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Общество
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Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
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Обновлено в 08:58
Космос
Полет корабля Starliner без экипажа перенесли на сентябрь
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Космос
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Армия и оружие
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Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
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