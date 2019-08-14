Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»Бомбардир.ру вчера в 15:09

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». «По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» – «Краснодар» не состоится», – заявили в прямом эфире телеканала.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Креативный директор «Матч ТВ» назвал алчным главу «Порту» за срыв трансляции игры с «Краснодаром»

Sport24.ru06:42

Константин Генич — о несостоявшейся трансляции матча «Порту» — «Краснодар»: «За несколько минут до эфира португальцы пошли в отказ»

Матч ТВвчера в 17:02

Глава фан-клуба «Порту»: «Матч ТВ» должен был оплатить трансляцию до игры. Клуб об этом предупреждал, никаких повышений не было»

Sports.ru06:44

«Порту» - «Краснодар»: «Матч ТВ» назвал причину отмены трансляции игры

Sport.ruвчера в 17:14

«Матч ТВ»: «Порту» должен подвергнуться санкциям за срыв трансляции игры с «Краснодаром»

ТАСС04:44

Жаль, что вместо «Краснодара» не показали «Лебединое озеро»

Спорт-Экспресс01:35

«Матч» потроллил «Порту», назвав его игру с «Краснодаром» контентом для взрослых

Чемпионатвчера в 18:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ДТП с пятью погибшими на Кубани

Обновлено в 06:46
Происшествия

Суд Гонконга разрешил администрации аэропорта выдворять протестующих

Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Гаджеты

Samsung выпустит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет

Обновлено в 03:00
Политика

Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:04
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал фильм, за который ему стыдно

Ди Каприо досталась роль грубого и бесцеремонного Дерека, а Магуайр сыграл более спокойного, но не менее пошлого персонажа Яна.
Обновлено в 00:46
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Экономика

Угрозы «пузыря» в потребительском кредитовании Сбербанк не видит

Исследование вопроса о «пузыре» на рынке потребительского кредитование не выявило угроз, сообщила пресс-служба Сбербанка 14 августа на сайте банка.
Обновлено в 07:14
Единоборства

Фьюри: теперь никто не любит Джошуа, его нокаутировал толстяк

Джошуа был настоящим колоссом из мрамора, но затем его победили, теперь его не любят, его нокаутировал толстяк.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован

Обновлено в 07:35
Технологии

Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения

Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Политика

В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО

Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.
Обновлено в 06:58
Политика

Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине

Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

В Кремле назвали перебором новые правила общения ученых с иностранцами

В Кремле считают, что предписания Минобрнауки, которые ужесточают контроль над контактами российских ученых с зарубежными коллегами, «выглядят как перебор».
Обновлено в 07:18
Политика

Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

Прокуратура проверит выброс оранжевого дыма с завода УГМК

Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

После шутки Бузовой о блокадниках Боярский назвал её «пустым местом»

Обновлено вчера в 22:35
Экономика

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Интернет

AR-маски для историй Instagram теперь могут создавать все

Компания Facebook запустила публичную бета-версию сервиса Spark AR, который позволяет создавать маски с элементами дополненной реальности.
Обновлено вчера в 18:08
Баскетбол

Прохоров может продать «Бруклин» за рекордную сумму

Обновлено в 07:28
Политика

Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа

Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

В Перми пенсионер перерезал трос промышленным альпинистам

Ранее стало известно, что 13 августа двое промышленных альпинистов 28 и 30 лет работали на 9-ом этаже многоэтажного дома, когда 70-летний пенсионер в состоянии алкогольного опьянения потребовал у мужчин остановить работы и уйти.
Обновлено в 04:41
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Наука

Яблоко в день защищает от рака и инфарктов

Было установлено, что употребление ежедневно не менее 500 мг флавоноидов значительно снижает риск смертности от рака или болезней сердца.
Обновлено в 07:00
Игры

Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro

Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.
Обновлено в 05:34
Экономика

«Роснано» продало долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Подпись Фриске в договоре с Русфондом назвали подделкой

Подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом была подделана. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», заявил адвокат семьи певицы Юрий Нечаев.
Обновлено в 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное