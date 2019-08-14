Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры по желанию «Порту»Мойка78 вчера в 02:51

Спортивный телеканал «Матч ТВ» не стал транслировать игру между «Краснодаром» и «Порту». Показ отменили за несколько минут до начала встречи. Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов должны были демонстрировать платно и бесплатно.
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Гавриил Гордеев
Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован. Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись.
— Гавриил ГордеевВзгляд.ру вчера в 11:52

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