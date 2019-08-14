Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры по желанию «Порту»Мойка78 вчера в 02:51
Спортивный телеканал «Матч ТВ» не стал транслировать игру между «Краснодаром» и «Порту». Показ отменили за несколько минут до начала встречи. Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов должны были демонстрировать платно и бесплатно.
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Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован. Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись.
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«Матч ТВ» опроверг заявление «Порту» о сроках оплаты трансляции матча с «Краснодаром»
Спорт-Экспрессвчера в 11:04
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Политика
В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил в интервью РИА Новости, что запретил местным чиновникам выступать в судах против жителей региона, пострадавших от степных пожаров в апреле этого года.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
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Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Транспорт
На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим движения
Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября.
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Происшествия
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Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
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Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Человек и атомоход: 100 лет назад родился академик Сергей Ковалев
Сегодня, 15 августа, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора и яркого мыслителя, дважды Героя социалистического труда Сергея Никитича Ковалева.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Спорт
Россия и Беларусь вышли в финал «Танкового биатлона»
В финальную эстафету, которая состоится 17 августа, уже вышли команды из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Обновлено 13 августа в 08:00
Армия и оружие
Боевики ВСУ повредили два дома и ЛЭП в посёлке Зайцево — НМ ДНР
В ходе вечерних обстрелов, украинские силовики нанесли удар по посёлку Зайцево, сообщили 14 августа в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.
Обновлено в 01:50
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено вчера в 11:11
Авто
УАЗ трудится над новой разработкой «Патриот-2020»
По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Общество
В России могут ужесточить правила техосмотра
Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС ввели в 2017 году.
Обновлено в 03:16
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек
Обновлено в 03:13
Политика
Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено 13 августа в 23:31
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Происшествия
Самолет А321 пропал с радаров через минуту после взлета
Самолет А321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, пропал с радаров всего через минуту после взлета из аэропорта «Жуковский».
Обновлено в 02:35
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G
Президент РФ Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
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В ДТП на Кубани погибли три человека
Обновлено в 02:46