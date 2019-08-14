Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»Бомбардир.ру вчера в 15:09
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». «По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» – «Краснодар» не состоится», – заявили в прямом эфире телеканала.
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
«Порту» – «Краснодар»: стали известны причины отмены трансляции на «Матч ТВ»
Советский спортвчера в 16:06
Пресс-атташе «Порту»: «Знаю лишь то, что за трансляцию матча должны были платить заранее»
Спорт-Экспрессвчера в 17:39
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Происшествия
СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.
Обновлено в 13:53
Гаджеты
Компания HTC представила смартфон Wildfire X
Обновлено в 13:10
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено 12 августа в 14:47
Кино
Фильм «Движение вверх» установил рекорд в кинопрокате Китая
Обновлено в 00:25
Футбол
Ливерпуль — Челси 0:0 (1-й тайм)
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Политика
США призвали Китай избежать насилия на митингах в Гонконге
США призывают Китай отказаться от насильственного подавления мирных митингов в Гонконге и сохранить району высокую степень автономии.
Обновлено в 14:45
Политика
Суд отменил регистрацию пяти кандидатов в МО «Екатерингофский»
Ленинский районный суд отменил решения ИКМО «Екатерингофский» о регистрации пяти кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженца Богдана Литвина, кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко, Полины Костылевой, Ефима Миньковича и Вероники Юдович.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за провала в трансфере Погба
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может уйти из клуба после сорвавшейся сделки по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 14:52
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Ксения Алферова сфотографировалась топлес на берегу моря
Звезда сфотографировалась топлес на берегу моря и опубликовала фото в своем Instagram. В данный момент Ксения Алферова находится на отдыхе.
Обновлено в 10:58
Экономика
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение связано с возросшими опасениями рецессии после публикации не слишком обнадеживающих экономических данных из Германии и Китая.
Обновлено в 13:50
Авто
АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад
За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
Обновлено в 04:50
Футбол
Динамо Киев, скорее всего, возглавит Алексей Михайличенко
56-летний Алексей Михайличенко уже был тренером Динамо Киев в период с 2002-го по 2004-й года.
Обновлено в 14:54
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Футбол
Хабиб попросил Черчесова вызвать Сулейманова в сборную России
В своем «Инстаграме» в разделе сторис Нурмагомедов выложил фото нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова и написал: «Черчесов, send him location», попросив вызвать игрока в сборную России.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Политика
Рабинович и Геращенко сцепились в Раде из-за русского языка
Новоизбранные украинские парламентарии сцепились из-за русского языка.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми
35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено в 14:38
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено вчера в 00:42
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Ситуация с энтеровирусной инфекцией в Ростове обострилась
На 1 августа в эпидемический процесс по заболеванию энтеровирусной инфекцией вовлечено девять территорий Ростовской области.
Обновлено вчера в 14:45