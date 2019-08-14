Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». «По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» – «Краснодар» не состоится», – заявили в прямом эфире телеканала.

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