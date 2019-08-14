Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»RT на русском вчера в 15:38
Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
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Здоровье
Южноуральским врачам сократили зарплату после жалоб на ее нехватку
Врачи медико-санитарной части № 72 города Трехгорного Челябинской области получили новые выплаты после жалоб на маленькую зарплату.
Обновлено в 03:47
Наука
Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении
Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер
Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Общество
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Оборону Крыма укрепила эскадрилья БПЛА «Форпост»
Обновлено в 03:22
Происшествия
Ситуация в аэропорту Гонконга начала стабилизироваться
Ситуация постепенно становится спокойной.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Порту — Краснодар 2:3
Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
В Ленобласти восстановили движение на М-10 после ДТП с пострадавшими
В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.
Обновлено в 04:37
Политика
Посол Китая: Пекин ценит сотрудничество с Москвой в сфере безопасности
Китай высоко ценит совместную работу с Россией в сфере обеспечения безопасности в регионе.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым бойфрендом
Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым возлюбленным, певцом Игорем Лепихиным.
Обновлено в 03:00
Политика
Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела MH17
«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика
В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.
Обновлено в 02:02
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Люди не поверили, что Ольга Бузова является блокадницей
Кадр из видео в instagram.com - @buzova86 - Бузова назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В Братске убившего школьницу мужчину приговорили к 20 годам колонии
Суд признал виновным 44-летнего жителя города Братска в Иркутской области в убийстве девятилетней девочки и приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 00:54
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Футбол
«Црвена Звезда» обыграла «Копенгаген» в серии пенальти
В серии пенальти точнее были гости 7:6. В следующем раунде сербский клуб сыграет с Янг Бойз.
Обновлено вчера в 17:02
Технологии
Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения
Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.
Обновлено вчера в 02:33
Футбол
Миранчук объяснил, почему им с братом пришлось продать «роллс-ройс»
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал о том, почему «роллс-ройс» — машина не на каждый день.
Обновлено в 02:05
Баскетбол
Прохоров может продать «Бруклин» за $ 2,35 млрд
Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает The New York Post.
Обновлено в 03:35
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08