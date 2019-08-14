Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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