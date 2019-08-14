Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»Бомбардир.ру вчера в 15:09
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». «По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» – «Краснодар» не состоится», – заявили в прямом эфире телеканала.
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«Порту» – «Краснодар»: стали известны причины отмены трансляции на «Матч ТВ»
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Пресс-атташе «Порту»: «Знаю лишь то, что за трансляцию матча должны были платить заранее»
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