Футбол

«Матч ТВ» назначил комментаторов на дерби ЦСКА – «Локомотив»ProstoProSport 06:40

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и стартует в 19.00 мск. Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ», столичное дерби прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
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«Матч ТВ» покажет игру ЦСКА – «Локомотив». Комментаторы – Генич и Шнякин

Sports.ru06:49

ЦСКА — «Локомотив» покажет «Матч ТВ». Игру прокомментируют Генич и Шнякин

Sportbox.RU06:40

«Матч ТВ» назначил комментаторов на дерби ЦСКА – «Локомотив»

ProstoProSport06:40

ЦСКА — «Локомотив» покажет «Матч ТВ». Игру прокомментируют Генич и Шнякин

Матч ТВ06:40
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
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Тереза Мэй официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
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Политика

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«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
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Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам колонии бывшего руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила себе лотерейные билеты на сумму более 2 миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает региональная прокуратура.
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Специалисты Балтийского завода погрузили главный турбогенератор правого борта на первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь".
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Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
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За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

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Позднее «Громадьске» со ссылкой на директора ГБР Романа Трубу сообщило, что Порошенко просил перенести его допрос с 25 на 24 июля в связи с его отпуском.
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Кино

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Американский режиссер Квентин Тарантино приедет в Москву на российскую премьеру своего нового фильма «Однажды в Голливуде», которая состоится 7 августа.
Обновлено в 06:11
Политика

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.
Обновлено в 09:23
Происшествия

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Наука

Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий

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Армия и оружие

Рябков рассказал о невыполненных США обязательствах по ДСНВ

США не выполнили обязательства по "потолку" развернутых и неразвернутых пусковых установок в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Китайская компания The9 Ltd в ходе закрытого ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты) блокчейн-проекта Telegram Павла Дурова в 2018 году инвестировала в него $2 млн.
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Константин Генич
Российский журналист
Российский футбольный журналист и телекомментатор, ранее футболист. В настоящее время работает на телеканале «Матч ТВ».
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