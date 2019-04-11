Футбол
«Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лигиREGNUM 06:41
Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн. «Матч ТВ», Являясь единственным претендентом на покупку прав, предлагал снизить эту цену с €6,5 млн до €5,5 млн.
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Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
В Крыму обнаружили «черных копателей» боеприпасов времен ВОВ
Сегодня, 11 апреля, сотрудники пограничного управления ФСБ Крыма обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Ленинском районе, которые оставили "черные копатели".
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Воронеже эвакуированы школы и торговые центры
Электронные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию города, областную думу, торговые и бизнес-центры, школы.
Обновлено в 08:29
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Спорт
Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира установила новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:18
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Обновлено в 06:08
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Авто
Вот так выглядит автомобильный ключ за 500 000 евро
Каждый экземпляр изготавливается вручную с привлечением часовщиков и инженеров, а самый дорогой стоит 500 тысяч евро — больше, чем Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Обновлено в 08:04
Политика
Россияне не пострадали в ходе столкновений в Ливии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россияне не пострадали в ходе боевых действий в Ливии.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов может отправиться за решетку по обвинению в крупной растрате с использованием служебного положения.
Обновлено в 06:53
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Воронеже бизнесмен намеренно сбил курсанта
Полицейские задержали водителя иномарки, который сбил курсанта воронежского филиала Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест на три дня
Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест на три дня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
44-летняя экс-жена Марата Башарова спровоцировала слухи о беременности
Бывшая жена Марата Башарова пришла на премьеру с нынешним мужем Артемом Ильясовым и с трудом скрывала округлившийся живот.
Обновлено в 05:26
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Общество
Собянин пригласил москвичей на весенние субботники
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на весеннюю уборку города 13 и 20 апреля.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Дочь теннисиста Кафельникова снялась обнаженной
Обновлено в 09:02
Хоккей
Хоккеист Никита Гусев продолжит карьеру в «Вегасе»
Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев покинул СКА и продолжит карьеру в НХЛ.
Обновлено в 08:56
Экономика
Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу
В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
В параде Победы в Волгограде примут участие 30 единиц военной техники
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа в нем будет задействовано более 30 единиц боевой и специальной техники.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин призвал контролировать рост цен на дизельное топливо
В начале совещания с членами правительства в четверг глава государства попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о ситуации на рынке моторного топлива.
Обновлено в 08:35