Футбол

«Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лигиREGNUM 06:41

Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн. «Матч ТВ», Являясь единственным претендентом на покупку прав, предлагал снизить эту цену с €6,5 млн до €5,5 млн.
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