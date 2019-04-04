Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лигиРБК 02:15

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group. Игры АПЛ в России до этого показывал канал «Матч ТВ». Показывать все матчи АПЛ Rambler планирует по подписке на видеосервисе Okko.
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