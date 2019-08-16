Футбол

Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесенНева Спорт 12:02

Напомним, «Спартак» объяснил свою просьбу о переносе тем, что «красно-белые» играют против «Браги» в Португалии в 21:45 22 августа. По мнению московского клуба, времени между двумя матчами недостаточно для восстановления. Португалия — самая дальняя страна для перелета в Европу из России.
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«Крылья Советов»: «Матч 7-го тура РПЛ со „Спартаком“ начнется в 19:00 мск»

Sport24.ru11:41

РПЛ изменила время начала матча «Крылья Советов» - «Спартак»

Советский спорт11:44

«Крылья Советов» сообщили о переносе матча со «Спартаком»

Спорт-Экспресс11:34

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» перенесён

Чемпионат11:28

Матч «Крылья» – «Спартак» перенесен на 5 часов. Игра начнется в 19:00

Sports.ru11:37

РПЛ подтвердила информацию о переносе матча «Крылья Советов» — «Спартак»

Матч ТВ12:40

РПЛ изменила время начала матча «Крылья Советов» — «Спартак»

РИА Новости11:28
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:29, Ашберн
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