Напомним, «Спартак» объяснил свою просьбу о переносе тем, что «красно-белые» играют против «Браги» в Португалии в 21:45 22 августа. По мнению московского клуба, времени между двумя матчами недостаточно для восстановления. Португалия — самая дальняя страна для перелета в Европу из России.

Происшествия Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.

Происшествия Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.

Происшествия Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы.

Здоровье Минздрав России разработал рекомендации по безалкогольным корпоративам Минздрав России разработал для работодателей рекомендации, которые позволят сократить среди работников употребление алкоголя с вредными последствиями.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.

Кино Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat» Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.

Армия и оружие Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000 Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.

Происшествия При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Технологии Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время Аналитическая компания Mediascope специально для журнала Forbes составила список приложений, в которых больше всего «сидят» жители России.

Гаджеты В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3 Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.

Политика «Яндекс.Новости» задумался о закрытии из-за давления депутатов Компания «Яндекс» рассматривает возможность закрытия сервиса «Яндекс.Новости» при введении новых правил в отношении новостных агрегаторов, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Вор в законе из Казани отказался от титула Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.

Происшествия Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области 8 августа после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Армия и оружие Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.

Баскетбол Баскетбол. Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордную сумму Цай, являющийся соучредителем Alibaba Group, также получил контроль над ареной «Нетс», Общая сумма сделки составила $2,35 млрд.

Энергетика Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.

Происшествия Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.