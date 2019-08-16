Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесенНева Спорт 12:02
Напомним, «Спартак» объяснил свою просьбу о переносе тем, что «красно-белые» играют против «Браги» в Португалии в 21:45 22 августа. По мнению московского клуба, времени между двумя матчами недостаточно для восстановления. Португалия — самая дальняя страна для перелета в Европу из России.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Два человека погибли из-за стрельбы около университета Алабамы
В американском штате Алабама два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы у Государственного университета Алабамы.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Минздрав России разработал рекомендации по безалкогольным корпоративам
Минздрав России разработал для работодателей рекомендации, которые позволят сократить среди работников употребление алкоголя с вредными последствиями.
Обновлено в 10:39
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»
Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено в 10:08
Культура
Около 200 кулинаров поучаствуют в баттле на фестивале «Цветочный джем»
В рамках фестиваля «Цветочный джем» пройдут кулинарные баттлы. Участники приготовят варенье по авторским рецептам.
Обновлено в 05:41
Хоккей
Овечкин потренировался в прыжках в высоту
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000
Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.
Обновлено в 07:28
Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
Обновлено в 06:32
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Технологии
Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время
Аналитическая компания Mediascope специально для журнала Forbes составила список приложений, в которых больше всего «сидят» жители России.
Обновлено в 10:46
Футбол
«Оренбург» — «Сочи»: хозяева открыли счет благодаря автоголу
«Оренбург» открыл счет в матче шестого тура чемпионата России против «Сочи».
Обновлено в 12:11
Гаджеты
В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3
Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Политика
«Яндекс.Новости» задумался о закрытии из-за давления депутатов
Компания «Яндекс» рассматривает возможность закрытия сервиса «Яндекс.Новости» при введении новых правил в отношении новостных агрегаторов, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 12:26
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области
Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области 8 августа после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
«Роствертол» посетил министр обороны Сербии
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба
Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено вчера в 06:58
Баскетбол
Баскетбол. Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордную сумму
Цай, являющийся соучредителем Alibaba Group, также получил контроль над ареной «Нетс», Общая сумма сделки составила $2,35 млрд.
Обновлено в 12:30
Энергетика
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров
Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка
Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
Обновлено в 10:53
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы с птицами в аэропортах
Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов рассказал, как можно предотвратить столкновения самолетов со стаями птиц - подобное происшествие случилось накануне в аэропорту Жуковский.
Обновлено в 03:22