Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесенНева Спорт вчера в 12:02
Напомним, «Спартак» объяснил свою просьбу о переносе тем, что «красно-белые» играют против «Браги» в Португалии в 21:45 22 августа. По мнению московского клуба, времени между двумя матчами недостаточно для восстановления. Португалия — самая дальняя страна для перелета в Европу из России.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Политика
Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»
Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 07:45
Космос
Космоплан Dream Chaser запустят ракетой Vulcan
Sierra Nevada Corp планировала использовать для его вывода на орбиту ракеты Atlas V, Delta IV Heavy и Falcon Heavy.
Обновлено вчера в 06:25
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено вчера в 16:36
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Происшествия
В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса
Женщина села в пассажирский автобус, который следовал к больнице, однако контролеры выгнали ее на улицу, так как она не оплатила за проезд.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Технологии
Россиян научили защищаться от кибермошенников
В последнее время участились случаи, когда приложение «Яндекс.Такси» списывает деньги с карт пользователей за поездки, которые они не совершали.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Космос
К Земле приближается огромный астероид
Почти через две недели к Земле на минимальное расстояние приблизится астероид 2019 OU1.
Обновлено 15 августа в 05:08
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Обновлено вчера в 20:02
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Культура
В Москве спилили дерево из сериала «Бригада»
В Москве спилили ясень из сериала «Бригада», находившийся на смотровой площадке Воробьевых гор.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
Обновлено вчера в 15:54
Игры
Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors»
«Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес
Заблокировать Instagram Бузовой просят Генпрокуратуру
Обновлено вчера в 04:44
Общество
Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
В киевском аэропорту исчез экстрадируемый в Израиль наркоторговец
В киевском аэропорту "Борисполь" исчез гражданин США, которого Украина согласилась экстрадировать в Израиль, сообщила прокуратура Киева.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено вчера в 10:52