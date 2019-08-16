Футбол

Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесенНева Спорт вчера в 12:02

Напомним, «Спартак» объяснил свою просьбу о переносе тем, что «красно-белые» играют против «Браги» в Португалии в 21:45 22 августа. По мнению московского клуба, времени между двумя матчами недостаточно для восстановления. Португалия — самая дальняя страна для перелета в Европу из России.
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«Крылья Советов»: «Матч 7-го тура РПЛ со „Спартаком“ начнется в 19:00 мск»

Sport24.ruвчера в 11:41

«Спартак» попросил перенести время начала матча с «Крыльями Советов» из-за Лиги Европы

Sport.ruвчера в 07:14

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» перенесён

Чемпионатвчера в 11:28

РПЛ подтвердила информацию о переносе матча «Крылья Советов» — «Спартак»

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«Крылья Советов» сообщили о переносе матча со «Спартаком»

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РПЛ изменила время начала матча «Крылья Советов» — «Спартак»

РИА Новостивчера в 11:28

РПЛ изменила время начала матча «Крылья Советов» - «Спартак»

Советский спортвчера в 11:44
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Политика

Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца

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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
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Происшествия

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Футбол

Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 07:45
Космос

Космоплан Dream Chaser запустят ракетой Vulcan

Sierra Nevada Corp планировала использовать для его вывода на орбиту ракеты Atlas V, Delta IV Heavy и Falcon Heavy.
Обновлено вчера в 06:25
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Обновлено вчера в 23:58
Общество

Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился

Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено вчера в 16:36
Игры

Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры

На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено 15 августа в 10:10
Происшествия

В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса

Женщина села в пассажирский автобус, который следовал к больнице, однако контролеры выгнали ее на улицу, так как она не оплатила за проезд.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

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Технологии

Россиян научили защищаться от кибермошенников

В последнее время участились случаи, когда приложение «Яндекс.Такси» списывает деньги с карт пользователей за поездки, которые они не совершали.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа

Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Космос

К Земле приближается огромный астероид

Почти через две недели к Земле на минимальное расстояние приблизится астероид 2019 OU1.
Обновлено 15 августа в 05:08
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
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Космос

Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»

Обновлено вчера в 20:02
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании

Обновлено вчера в 18:49
Культура

В Москве спилили дерево из сериала «Бригада»

В Москве спилили ясень из сериала «Бригада», находившийся на смотровой площадке Воробьевых гор.
Обновлено вчера в 08:53
Общество

«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве

Обновлено вчера в 15:54
Игры

Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors»

«Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города

Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес

Заблокировать Instagram Бузовой просят Генпрокуратуру

Обновлено вчера в 04:44
Общество

Названы способные ускорить старение кожи продукты

Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

В киевском аэропорту исчез экстрадируемый в Израиль наркоторговец

В киевском аэропорту "Борисполь" исчез гражданин США, которого Украина согласилась экстрадировать в Израиль, сообщила прокуратура Киева.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

США выдали ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1 в связи с подозрениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, сообщает Минюст США.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено вчера в 10:52
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