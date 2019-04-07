Футбол

Матч «Спартака» против ЦСКА закончился победой армейцевПятый канал вчера в 14:23

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Городские соревнования проходили в субботу, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Оба гола, приведших «армейцев» к победе, забил Арнор Сигурдссон — на 46-й и 55-й минуте матча.
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