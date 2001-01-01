Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» начнётся с минуты молчания в память об Алексее Васюке — известном болельщике красно-белых, которого не стало накануне матча, сообщает пресс-служба «Спартака».

Матч «Спартак» — «Тун» начнётся с минуты молчания в память об известном фанате

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