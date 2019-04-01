Футбол
Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полицииГазета.Ru 08:04
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс". Игра должна была состояться 28 апреля, однако пройдет 29-го.
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