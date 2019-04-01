Футбол

Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полицииГазета.Ru 08:04

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс". Игра должна была состояться 28 апреля, однако пройдет 29-го.
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Мейтин: Пасха — причина переноса матча «Спартак» — «Рубин»

Чемпионат07:06

Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции

Газета.Ru08:04

РПЛ: «„Спартак“ и „Рубин“ не могли играть в субботу. На переносе настояла полиция»

Спорт-Экспресс09:50

«РПЛ знала, что 28 апреля Пасха. О переносе матча „Спартака“ попросило МВД»

Советский спорт11:30

РПЛ перенесла матч «Спартак» — «Рубин» по просьбе полиции

Матч ТВ07:04

РФПЛ: перенести матч «Спартак» - «Рубин» на 27 апреля было нельзя

РИА Новости06:46

МВД было инициатором переноса матча 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин»

Sport24.ru06:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Политика

Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах

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Футбол

Папа римский считает кощунством называть Месси богом

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В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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Происшествия

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Жильцов здания пришлось эвакуировать Ремонт в квартире обернулся эвакуацией целого дома на улице Бармалеева 24, жильцы квартиры сообщили, что нашли в стене снаряд времен Великой Отечественной войны, передает "Петербургский дневник".
Обновлено в 10:57
Политика

Президент Алжира покинет пост до окончания срока

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уйдет с поста до истечения срока его полномочий.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

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Обновлено в 10:12
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
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Политика

Зеленский сохранил лидерство по итогам обработки более 90% протоколов

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Происшествия

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Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что два человека оказались под завалами после частичного обрушения фасада пятиэтажного здания при проведении демонтажных работ в Саранске.
Обновлено в 10:50
Политика

Новый император Японии ознаменует начало эры Рэйва

Восхождение Нарухито на престол ознаменует для Японии переход от эры установления мира Хэйсэй к эре Рэйва, что станет новым девизом, означающим побуждение к миру, сообщил генсек кабмина, сообщает Planet Today.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Энергетика

«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз

Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
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На Киркорова подали жалобу в ЕСПЧ за плагиат

Обновлено вчера в 13:53
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В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

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«Мёртвые не умирают»: Первый трейлер зомби-фильма Джима Джармуша

Обновлено в 11:13
Политика

Пушков посмеялся над планами Порошенко вернуть Крым

По мнению Пушкова, заявление Порошенко по Крыму и Донбасс у вызывают только смех. Во-первых, сенатор не верит в его победу во втором туре.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Силовики проводят обыски в филиале Россельхозбанка в Дагестане

Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.
Обновлено в 12:53
Экономика

Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья

Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Происшествия

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек

Мужчина и женщина попали под колеса электрички в Подмосковье, от полученных травм они скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 10:19
Технологии

«Игру престолов» чаще всего заражают вирусами на пиратских сайтах

«Лаборатория Касперского» выяснила, что 17% пользователей в 2018 году заразились именно таким образом.
Обновлено в 13:00
Общество

В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России

Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
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В NASA разработали крыло нового типа

Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
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Спорт

Навальный заступился за Мамаева и Кокорина

Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.
Обновлено в 08:39
Авто

Mitsubishi купил у «АвтоВАЗа» лицензию на Lada Vesta

Говорят, лицензию на Vesta купили.
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Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
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