Футбол
Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полицииГазета.Ru 08:04
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс". Игра должна была состояться 28 апреля, однако пройдет 29-го.
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Политика
Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах
Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Футбол
Папа римский считает кощунством называть Месси богом
Обновлено в 07:25
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
В жилом доме на Бармалеева во время ремонта нашли снаряд времен ВОВ
Жильцов здания пришлось эвакуировать Ремонт в квартире обернулся эвакуацией целого дома на улице Бармалеева 24, жильцы квартиры сообщили, что нашли в стене снаряд времен Великой Отечественной войны, передает "Петербургский дневник".
Обновлено в 10:57
Политика
Президент Алжира покинет пост до окончания срока
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уйдет с поста до истечения срока его полномочий.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
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Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В Саранске при обрушении фасада здания погибли два человека
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что два человека оказались под завалами после частичного обрушения фасада пятиэтажного здания при проведении демонтажных работ в Саранске.
Обновлено в 10:50
Политика
Новый император Японии ознаменует начало эры Рэйва
Восхождение Нарухито на престол ознаменует для Японии переход от эры установления мира Хэйсэй к эре Рэйва, что станет новым девизом, означающим побуждение к миру, сообщил генсек кабмина, сообщает Planet Today.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги
Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Энергетика
«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз
Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
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Обновлено вчера в 13:53
Общество
В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере
Обновлено в 10:51
Кино
«Мёртвые не умирают»: Первый трейлер зомби-фильма Джима Джармуша
Обновлено в 11:13
Политика
Пушков посмеялся над планами Порошенко вернуть Крым
По мнению Пушкова, заявление Порошенко по Крыму и Донбасс у вызывают только смех. Во-первых, сенатор не верит в его победу во втором туре.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Силовики проводят обыски в филиале Россельхозбанка в Дагестане
Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.
Обновлено в 12:53
Экономика
Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья
Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек
Мужчина и женщина попали под колеса электрички в Подмосковье, от полученных травм они скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 10:19
Технологии
«Игру престолов» чаще всего заражают вирусами на пиратских сайтах
«Лаборатория Касперского» выяснила, что 17% пользователей в 2018 году заразились именно таким образом.
Обновлено в 13:00
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Наука
В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено в 06:53
Спорт
Навальный заступился за Мамаева и Кокорина
Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.
Обновлено в 08:39
Авто
Mitsubishi купил у «АвтоВАЗа» лицензию на Lada Vesta
Говорят, лицензию на Vesta купили.
Обновлено в 01:08
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09