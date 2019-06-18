Футбол

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августаСоветский спорт 08:49

Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
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Почему дерби «Спартак» – ЦСКА пройдет в понедельник

Спорт-Экспресс16:00

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа

Советский спорт08:49

Первое дерби нового сезона между «Спартаком» и ЦСКА состоится 19 августа

Матч ТВ08:48

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник в 20:00

Sports.ru09:51

РПЛ определила даты матчей первых восьми туров чемпионата России

РИА Новости09:09

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа, и начнётся в 20:00

Чемпионат09:02

РПЛ назначила дерби «Спартак» — ЦСКА на 19 августа. Игра пройдет в понедельник и начнется в 20:00

Sport24.ru08:38
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Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

Не менее 15 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник в Японском море.
Обновлено в 18:50
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Обновлено в 03:49
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Обновлено в 19:32
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона

Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Экономика

Запасы риса-сырца в Краснодарском крае могут закончиться уже в августе

«Среднемесячный темп снижения остатков в объеме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — отмечают в ЮРС.
Обновлено в 10:59
Авто

BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе

Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
Обновлено в 17:55
Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой

Обновлено в 18:30
Гаджеты

Эксперты рассказали об уязвимостях мобильных приложений

Уязвимости высокого уровня риска обнаружены в 38% мобильных приложений для iOS и в 43% приложений для платформ, управляемых Android, говорят аналитики Positive Technologies.
Обновлено в 15:00
Гаджеты

IOS 13 предупредит об удалении приложений с активной подпиской

При удалении приложения юзер увидит интерактивное оповещение с датой автоматического обновления подписки и двумя опциями.
Обновлено в 04:23
Политика

Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 19:45
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика

Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

Обновлено в 17:58
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 19:30
Футбол

Гол Фарфана помог Перу обыграть Боливию на Кубке Америки

Сборная Перу одержала победу над командой Боливии в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки-2019.
Обновлено в 19:33
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:52
Политика

Зеленский рассказал, с чего начнет свой первый разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего начнет свой первый разговор с Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Летевшая на красный свет легковушка столкнулась с маршруткой на площади Конституции

Сегодня, 18 июня, в Московском районе девушка за рулем легкового автомобиля марки Ford ехала на красный свет, в результате чего столкнулась с маршруткой.
Обновлено в 07:28
Политика

Швеция продлила ужесточенные правила въезда беженцев

Правила приема беженцев в Швеции ужесточились в 2015 году. Тогда в страну с населением 9,8 миллиона человек въехали 163 тысячи мигрантов.
Обновлено в 19:44
Общество

Путин подписал закон о регистрации излишков земли

Российский лидер Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым россияне получат право на оформление излишков используемой земли.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне

В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Кино

Павел Лунгин получил приз фестиваля «Зеркало» за вклад в киноискусство

Обновлено в 15:17
Общество

Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор

Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Общество

В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева

Судебные приставы не нашли в хранилищах музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ) картины, которые ранее были арестованы по делу экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.
Обновлено в 15:21
Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:46
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