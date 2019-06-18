Футбол
Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августаСоветский спорт 08:49
Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Общество
В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».
Обновлено в 15:21
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Политика
В МВД пообещали жесткие меры к полицейским за провокации с наркотиками
Министерство внутренних дел (МВД) России примет самые жесткие меры к сотрудникам ведомства за провокации с наркотиками.
Обновлено в 09:50
Гаджеты
Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi
Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).
Обновлено в 15:14
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Происшествия
ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Спорт
Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу
В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей
Обновлено в 14:02
Футбол
Де Лигт отказался переходить в «Барселону»
Защитник «Аякса» Маттей Де Лигт отверг предложение о переходе в «Барселону», несмотря на то, что клубы согласовали условия трансфера, уверяет Cadena SER.
Обновлено в 14:42
Финансы
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Политика
Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским
Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено в 09:28
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Космос
В Роскосмосе сообщили о согласовании большинством ведомств концепции программы «Сфера»
Большая часть заинтересованных ведомств уже согласовала концепцию программы глобальной спутниковой системы "Сфера".
Обновлено вчера в 18:40
Интернет
В Петербурге разработали приложение по поиску работы для студентов
Городские власти запустили в тестовом режиме сервис "Студнетор", с помощью которого петербургские студенты смогут находить работу.
Обновлено в 13:14
Гаджеты
Стала известна европейская цена смартфона Samsung Galaxy S10 5G
Ресурсу MySmartPrice удалось узнать стоимость Galaxy S10 5G. Аппарат будут предлагать за 1249 евро.
Обновлено в 16:37
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Общество
Котюков о рейтинге QS: успех российских вузов говорит об их прогрессе
Успех российских вузов свидетельствует об их прогрессе и растущей конкурентоспособности, заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Политика
Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31
Авто
Новую Toyota Supra раскупили в России за 4 часа
В России практически мгновенно раскупили все новые Toyota Supra. С момента открытия продаж до полного Sold Out прошло всего 4 часа.
Обновлено в 16:27
Футбол
«Зенит» провел первую тренировку на сборе в Австрии
Петербургский «Зенит» продемонстрировал фрагмент первой тренировки на сборе в Австрии.
Обновлено в 14:55
Технологии
Начала работу платформа для поиска пропавших людей от «Мегафона»
Оператор «Мегафон» сообщил о запуске платформы для поиска пропавших взрослых и детей.
Обновлено в 11:16
Финансы
Трамп обвинил ЕЦБ в манипулировании курсом евро
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги манипулирует курсом евро, что приводит к несправедливой конкуренции.
Обновлено в 08:34