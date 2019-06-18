Футбол
Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августаСоветский спорт 08:49
Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
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Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика
Зеленский не прекращает потешаться над Кремлём
Президент украины Владимир Зеленский списал на действия Москвы руины разбомблённого украинской армией Донбасса.
Обновлено в 10:19
Происшествия
ФСБ проводит обыски в частном московском музее «Собрание»
В музей частных коллекций "Собрание", который располагается в центре Москвы, пришли с обыском сотрудники ФСБ.
Обновлено в 08:21
Политика
Венский арбитраж получил право работать в России
Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
Обновлено в 14:03
Политика
Зеленский заявил, что рядом с ним Меркель была в безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо в преддверии переговоров с украинским лидером.
Обновлено в 11:19
Музыка
Алла Пугачева даст концерт в Минске
Стоит отметить, что сольный концерт певица даст практически после десятилетнего перерыва.
Обновлено в 13:08
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Тосненском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Пострадали пять пассажиров автобуса.
Обновлено в 14:07
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Футбол
Арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, его обвиняют в коррупции
Комиссия по этике ФИФА признала Платини виновным и настояла на его отставке с поста президента УЕФА в 2015 году.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей
Обновлено в 14:02
Политика
Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Общество
За мусор на участке у собственника хотят изымать землю
Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:35
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Космос
След мощного взрыва обнаружили на Марсе
Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено в 10:31
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено в 03:50
Наука
Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови»
Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.
Обновлено в 12:47
Футбол
Эмерсон рассказал, как Азар попрощался с игроками «Челси» в WhatsApp
Защитник "Челси" Эмерсон рассказал, как вингер Эден Азар попрощался с партнёрами в чате WhatsApp перед трансфером в "Реал".
Обновлено в 13:53
Футбол
Шатов оформил дубль в двустороннем матче на сборах «Зенита» в Австрии
В ходе игры дублем отметился Олег Шатов, еще гол забил Антон Заболотный.
Обновлено в 15:11