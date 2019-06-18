Футбол
Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августаСоветский спорт 08:49
Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера
Обновлено в 09:40
Общество
Остров в северной Норвегии привлекает туристов отсутствием ночей
По сути, посреди ночи дети могут играть в футбол, взрослые люди делают обычные дела по дому.
Обновлено в 13:46
Авто
BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе
Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
Обновлено в 17:55
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания «старший лейтенант»
Отмечается, что эти изменения должны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, поскольку на сегодняшний день действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: окончившие военное училище ожидают его два года, а выпускники гражданских вузов — три года.
Обновлено в 18:13
Политика
В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 18:23
Наука
Ученые из института «МИСиС» установили протез коту
Обновлено в 06:39
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Экономика
Медведев предложил увеличить детские пособия
По словам премьер-министра, пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут повышены до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе, если семья испытывает финансовые затруднения.
Обновлено в 18:21
Политика
Волкер заявил, что Украина должна начать покупать оружие у США
Волкер назвал в числе приоритетных поставок антиснайперские системы, противотанковые комплексы Javelin.
Обновлено в 17:11
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Наука
Найдены останки гиен, живших в Арктике полтора миллиона лет назад
Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина
Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии.
Обновлено в 16:18
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Политика
Зеленский исключил дефолт на Украине
Прездент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране не будет дефолта.
Обновлено в 15:38
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Здоровье
На Украине с начала года более 54 тысяч человек заболели корью
"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 июня 2019 года) корью заболели 54,065 тысячи человек - 25,439 тысячи взрослых и 28,626 тысячи детей, а от осложнений кори умерли 18 человек", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:27
Общество
Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира
Один московский и два петербуржских ресторана вошли в расширенный список 120 лучших ресторанов мира от компании S.Pellegrino.
Обновлено в 14:51
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Финансы
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.
Обновлено в 04:47
Технологии
Начала работу платформа для поиска пропавших людей от «Мегафона»
Оператор «Мегафон» сообщил о запуске платформы для поиска пропавших взрослых и детей.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11