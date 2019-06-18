Футбол

ФК «Ростов» сыграет первый матч нового сезона 13 июляDonnews.ru вчера в 23:16

Календарь с 9-го по 20-й тур будет скорректирован после жеребьёвок групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы, в которых задействованы российские клубы. Согласно расписанию, первый матч нового сезона ФК «Ростов» проведёт 13 июля в 21:30, где на своём поле команда примет ФК «Оренбург».
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