Футбол
Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августаСоветский спорт 08:49
Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможны при условиях выполнения минских договоренностей.
Обновлено в 09:42
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 07:59
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Обновлено в 09:44
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
Обновлено в 08:43
Спорт
Сборная России сыграет в Бразилии без Клюки, Волкова и Власова
Определился состав сборной России, который сыграет в четвертом туре Лиги наций в бразильской Куябе (21-23 июня).
Обновлено в 10:01
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Футбол
Бразильский защитник Мурильо пополнил ряды «Локомотива»
Обновлено в 09:41
Футбол
Платини дал показания по делу о Евро-2016
«Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», - цитирует ТАСС заявление представителя Платини.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Экономика
Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду, что "социального взрыва" в России не будет.
Обновлено в 09:40
Музыка
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Экономика
Численность населения России сократится до 100 млн человек – ООН
Доклад касательно сокращения численности населения России был представлен в ООН.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Самолет в Швейцарии попал в зону турбулентности, пострадали 10 человек
Обновлено вчера в 14:19
Космос
В США приостановили изготовление приборов телескопа «Спектр-М»
НАСА приостановило изготовление приборов для российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском, заявил во вторник руководитель Астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев.
Обновлено в 08:04
Общество
Звезды оценили грандиозные выставки в Пушкинском музее
Матильда Шнурова, певица: "На открытии выставки коллекции Louis Vuitton Art Foundation в Москве"
Обновлено в 09:43
Космос
На Марсе зафиксировали появление кратера
Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.
Обновлено в 10:39
Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Политика
Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса
Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
Обновлено в 08:54
Политика
В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения
В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали ей воспользоваться.
Обновлено в 08:32
Футбол
«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову
По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
Обновлено в 08:16
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%
Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 10:10
Политика
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.
Обновлено в 07:56
Экономика
Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьям
Обновлено в 08:54