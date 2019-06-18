Футбол

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августаСоветский спорт 08:49

Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
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Стали известны дата и время матчей первых восьми туров РПЛ

Нева Спорт09:25

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа

Советский спорт08:49

РПЛ определила даты матчей первых восьми туров чемпионата России

РИА Новости09:09

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник в 20:00

Sports.ru09:51

РПЛ назначила дерби «Спартак» — ЦСКА на 19 августа. Игра пройдет в понедельник и начнется в 20:00

Sport24.ru08:38

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа, и начнётся в 20:00

Чемпионат09:02

Первое дерби нового сезона между «Спартаком» и ЦСКА состоится 19 августа

Матч ТВ08:48
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможны при условиях выполнения минских договоренностей.
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Сборная России сыграет в Бразилии без Клюки, Волкова и Власова

Определился состав сборной России, который сыграет в четвертом туре Лиги наций в бразильской Куябе (21-23 июня).
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АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
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Платини дал показания по делу о Евро-2016

«Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», - цитирует ТАСС заявление представителя Платини.
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Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
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Кудрин объяснил слова о «социальном взрыве» в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду, что "социального взрыва" в России не будет.
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Младшего сына экс-хоккеиста Соколова освободили из-под стражи

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Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко

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Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
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Численность населения России сократится до 100 млн человек – ООН

Доклад касательно сокращения численности населения России был представлен в ООН.
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Происшествия

Самолет в Швейцарии попал в зону турбулентности, пострадали 10 человек

Обновлено вчера в 14:19
Космос

В США приостановили изготовление приборов телескопа «Спектр-М»

НАСА приостановило изготовление приборов для российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском, заявил во вторник руководитель Астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев.
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Звезды оценили грандиозные выставки в Пушкинском музее

Матильда Шнурова, певица: "На открытии выставки коллекции Louis Vuitton Art Foundation в Москве"
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Космос

На Марсе зафиксировали появление кратера

Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.
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Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
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При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
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Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса

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В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения

В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
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В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

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Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу

Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали ей воспользоваться.
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«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову

По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
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Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%

Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.
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«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите

«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.
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Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьям

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