Футбол
Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августаСоветский спорт 08:49
Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто» произошла стрельба
На параде присутствовал премьер-министр канады и мэр Торонто. В канадском Торонто в понедельник произошла стрельба.
Обновлено в 02:39
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Авто
Tesla завершает производство заднеприводной Model 3
Обновлено в 01:34
Спорт
Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира
Чиновник покинул пост на фоне скандала вокруг турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие прошло в Москве 15 июня.
Обновлено в 09:33
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП
Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Футбол
Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в предательстве
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, раскритиковал намерение футбольного клуба расторгнуть контракт с игроком.
Обновлено в 09:05
Экономика
Банки начали принудительно собирать у россиян биометрию
Ряд российских банков начал принудительно собирать биометрические данные клиентов, несмотря на необязательность процедуры, прописанную в законе, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Россиянин получит 100 тыс. рублей за пытки бутылкой в полиции
Житель Татарстана Ильдар Шарифуллин получил компенсацию в размере 100 тыс. от МВД за пытки бутылкой и огнетушителем, которые ему устроили участковые.
Обновлено в 11:10
Теннис
Шарапова выиграла в своем первом матче за полгода
Обновлено в 12:11
Происшествия
Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена
Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.
Обновлено в 12:18
Общество
Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик»
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.
Обновлено в 09:18
Политика
Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины
Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
Обновлено в 12:00
Космос
Ученые ищут разгадку образования Солнечной системы в магнитном поле кометы 67P/Чурюмов-Герасименко
Международная группа исследователей изучила данные миссии ESA Rosetta, в ходе которой космический корабль, следивший за кометой 67P/Чурюмов-Герасименко в ее путешествии вокруг Солнца, установил на поверхности объекта посадочный модуль Philae.
Обновлено в 02:26
Баскетбол
Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА
Обновлено в 11:16
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Общество
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Три российских ресторана попали в список самых лучших в мире.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева вступилась за честь Василисы Володиной
«Васелиса от науки!» — защитила коллегу Гузеева и моментально получила несколько десятков указаний на орфографическую ошибку в имени Володиной.
Обновлено в 07:30
Футбол
Алексей Спиридонов стал игроком «Урала»
Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов стал игроком «Урала». Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.
Обновлено в 08:03
Футбол
Грузинские футбольные клубы узнали своих соперников в Лиге Европы УЕФА
Три грузинских футбольных клуба узнали своих соперников по первому квалификационному раунду Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020.
Обновлено в 12:03