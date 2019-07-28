Футбол
Матч «Рубина» и «Ахмата» закроет программу третьего тура чемпионата России по футболуТАСС вчера в 17:21
Казанский футбольный клуб "Рубин" в понедельник дома примет грозненский "Ахмат". Матч завершит программу третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет на Центральном стадионе, который вмещает 25 тыс. человек, начало - 20:00 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Рубин» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч российской Премьер-лиги 29 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:35
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Китай разрешил импорт сои из всех регионов России
Китай разрешил импортировать соевые бобы из всех регионов России.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Умер известный журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 04:49
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Кино
Орландо Блум оценил шансы своего возвращения к роли Леголаса
Блум, сыгравший Леголаса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на свое возвращение к этому образу.
Обновлено в 00:08
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено вчера в 10:49
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию
В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Волгоградской области из цистерны вытекла соляная кислота
Около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу из разгерметизировавшейся цистерны на трассе в Котельниковском районе Волгоградской области, угрозы населению нет, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по области.
Обновлено в 01:40
Экономика
Минкомсвязь хочет поменять операторам пятого поколения связи льготы
Министерство связи и коммуникации России выступило с предложением постепенно повышать для операторов ежегодную плату за спектр частот для сетей четвертого поколения связи.
Обновлено в 01:11
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
В Вене проходит встреча по ядерной сделке с Ираном
Представители России, Китая, Британии, Франции, Германии и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Украинские военные устроили бунт в Донбассе
В Донбассе военнослужащие морской пехоты Украины начали бунтовать и требовать улучшения материального обеспечения состава.
Обновлено в 01:48
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом
Московский ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 01:21
Технологии
Рогозин проведет первое совещание по развитию частной космонавтики
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет первое совещание по развитию в стране частной космонавтики.
Обновлено вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина вышла на дорожку в нижнем белье и рыболовной сети
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Екатеринбурге водитель сбил на ЖБИ двух подростков
Водитель Skoda Rapid сбил на ЖБИ двух подростков 15 и 16 лет. Авария произошла около 23 часов на восьмом дублере Сибирского тракта.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Дмитрий Медведев посетит в Севастополе парад в честь Дня ВМФ
28 июля Дмитрий Медведев посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено 27 июля в 19:04
Общество
Режим ЧС объявлен в Белогорске из-за паводка
Обновлено в 01:19
Экономика
Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков
Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 23:10