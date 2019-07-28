Казанский футбольный клуб "Рубин" в понедельник дома примет грозненский "Ахмат". Матч завершит программу третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет на Центральном стадионе, который вмещает 25 тыс. человек, начало - 20:00 мск.

Матч «Рубина» и «Ахмата» закроет программу третьего тура чемпионата России по футболу

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