Футбол
Матч «Рубина» и «Ахмата» закроет программу третьего тура чемпионата России по футболуТАСС вчера в 17:21
Казанский футбольный клуб "Рубин" в понедельник дома примет грозненский "Ахмат". Матч завершит программу третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет на Центральном стадионе, который вмещает 25 тыс. человек, начало - 20:00 мск.
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«Рубин» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч российской Премьер-лиги 29 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:35
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