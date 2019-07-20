Футбол

«Рубин» опроверг перенос матча с «Ахматом» в Нижний НовгородЧемпионат 04:28

Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» пройдёт на стадионе «Центральный». Пресс-служба казанцев опровергла информацию о переносе матча в Нижний Новгород, о которой сообщалось в издании «БИЗНЕС Online».
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