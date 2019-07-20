Футбол
«Рубин» опроверг перенос матча с «Ахматом» в Нижний НовгородЧемпионат 04:28
Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» пройдёт на стадионе «Центральный». Пресс-служба казанцев опровергла информацию о переносе матча в Нижний Новгород, о которой сообщалось в издании «БИЗНЕС Online».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Р-Спорт»: «Рубин» проведет матч с «Ахматом» и всю первую часть сезона стадионе «Центральный»
Спорт БИЗНЕС Online05:25
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:58, Вашингтон
Армия и оружие
Военные США готовят операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке
Центральное командование вооруженных сил США анонсировало международную военную программу под названием "Страж".
Обновлено в 04:34
Политика
Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина
Обновлено вчера в 08:50
Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Политика
Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
Правительство РФ в четверг одобрило законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 02:26
Политика
Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Панин запустил очередную волну слухов о своей ориентации
Актер Алексей Панин в Instagram в очередной раз запустил волну слухов о своей ориентации.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Осужденные смогут отбывать срок в родном регионе
Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому осужденные при наличии такой возможности могут быть направлены в исправительные учреждения, расположенные по месту проживания близких родственников.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа
Ежегодный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2018 году, произойдёт 1 августа.
Обновлено 18 июля в 08:17
Интернет
Более 90% порносайтов передают данные пользователей третьим лицам
Практически все сайты «для взрослых» передают данные пользователей третьим сторонам — рекламным компаниям и веб-аналитикам.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
В ходе интервью Стоун попросил Путина стать крестным его дочери.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН арестовали по подозрению в получении взятки
В Самаре по подозрению в получении взятки в 520 тыс. руб. арестовали первого заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Обновлено в 05:23
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Общество
В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Коммерческая печать OLED-панелей начнется в 2020 году
Обновлено в 05:01
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Лукашенко подписал закон об амнистии
Белорусский лидер подписал закон, принятый и одобреный ранее обеими палатами парламента, согласно которому от уголовного наказания будут освобождены около шести тысяч человек.
Обновлено в 03:36
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Амурской области девять человек пострадали в ДТП
В результате столкновения автомобилей Toyota Mark II и Toyota Hiace в Амурской области пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:04
Хоккей
Милан Лулич: «Фанаты в Калгари ценят старание на льду»
Нападающий Милан Лучич высказался о своем переходе в «Калгари» из «Эдмонтона».
Обновлено в 03:09
Политика
Болтон: США не успокоятся, пока Мадуро не уйдёт в отставку
«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал Болтон, комментируя введение Минфином США новых санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 01:21