Матч 3-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Ахматом» может пройти в Нижнем Новгороде. Встреча запланирована на 29 июля на Центральном стадионе, так как «Казань Арена» занята под церемонию открытия и закрытия чемпионата по рабочим профессиям WorldSkils.

Матч «Рубин» – «Ахмат» может состояться в Нижнем Новгороде

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