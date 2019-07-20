Футбол

Матч «Рубин» – «Ахмат» может состояться в Нижнем НовгородеСпорт БИЗНЕС Online 02:00

Матч 3-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Ахматом» может пройти в Нижнем Новгороде. Встреча запланирована на 29 июля на Центральном стадионе, так как «Казань Арена» занята под церемонию открытия и закрытия чемпионата по рабочим профессиям WorldSkils.
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В «Рубине» заявили, что встреча с «Ахматом» пройдет на Центральном стадионе

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Матч «Рубин» – «Ахмат» может состояться в Нижнем Новгороде

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«Рубин» сыграет с «Ахматом» на стадионе «Центральный» в Казани

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Матч «Рубин» – «Ахмат» может состояться в Нижнем Новгороде

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«Рубин» проведет первый домашний матч сезона на стадионе «Центральный»

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