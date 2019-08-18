Футбол
Матч «Ротора» и «Шинника» вошел в тройку по посещаемости в истории ФНЛProstoProSport 16:35
Матч между «Ротором» и «Шинником» (2:3) в 9-м туре ФНЛ вызвал интерес у жителей Волгограда. На игре присутствовало 33 417 зрителей, что стало третьим результатом в истории ФНЛ/Первого дивизиона.
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Чёрный день для «Ротора»: волгоградцы проиграли в годовщину смерти Прокопенко
ИА Городские вести. Волгоград14:29
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Футбол
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