Матч «Ростова» с «Зенитом» станет прощальным для КалачеваНева Спорт 11:34

Белорусский защитник «Ростова» Тимофей Калачев проведет прощальный матч за донской клуб в 29-м туре российской премьер-лиги против «Зенита». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Матч «Ростова» с «Зенитом» станет прощальным для Калачева

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