Футбол
Матч «Ростова» с «Зенитом» стал вторым по посещаемости в 29 туре РПЛDon24 01:41
Константин Плиев
Данил Глебов
|38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
|45′+1′
Данил Глебов
|56′
|65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
|66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
|67′
|70′
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
|71′
|74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
|90′+2′
Эльмир Набиуллин
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
17
Норманн
25
Логашов
15
Глебов
92
Щадин
84
Гацкан
28
Чернов
8
Попов
14
Шомуродов
41
Кержаков
2
Анюков
30
Маммана
13
Нету
19
Смольников
21
Ерохин
27
Оздоев
15
Набиуллин
24
Ригони
20
Мак
33
Эрнани
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
Матч на «Ростов Арене» стал вторым по посещаемости в 29 туре РПЛ. По данным агентства «ТурСтат», его посетили 35 тысяч 586 болельщиков. В первую тройку по числу зрителей вошли также матчи в Самаре (37 276 зрителей) и Екатеринбурге (20 647 зрителя).
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На игре «Крылья Советов» – «Спартак» установлен рекорд посещаемости 29 тура РПЛ
Коммерсантъ Самара01:21
«Крылья Советов» в стыковых матчах сыграют, скорее всего, с четвертой командой ФНЛ
Самарская газета02:43
Матч «Крылья-Советов» - «Спартак» стал вторым по посещаемости «Самара-Арены» в этом сезоне
ГТРК Самаравчера в 05:10
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