Матч «Ростова» с «Зенитом» стал вторым по посещаемости в 29 туре РПЛDon24 01:41

Матч на «Ростов Арене» стал вторым по посещаемости в 29 туре РПЛ. По данным агентства «ТурСтат», его посетили 35 тысяч 586 болельщиков. В первую тройку по числу зрителей вошли также матчи в Самаре (37 276 зрителей) и Екатеринбурге (20 647 зрителя).

Матч «Ростова» с «Зенитом» стал вторым по посещаемости в 29 туре РПЛ

Политика Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Космос NASA выбрало лучшее марсианское жилье - это капсула MARSHA Победителем стала архитектурная компания AI Space Factory, разработавшая марсианскую жилую капсулу MARSHA.

Общество Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.

Политика Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.

Энергетика Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Футбол Хави: «Гризманн обидел игроков „Барселоны“ своим поведением» Хави отметил, что в прошлом году Гризманн обидел клуб и её игроков, отказавшись от трансфера.

Армия и оружие Индийский Spyder сбил Ми-17 по ошибке Индийский зенитный ракетный комплекс Spyder израильского производства по ошибке сбил вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, пишет «Российская газета».

Политика США ввели санкции против трёх организаций из России Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.

Политика Зеленский вызвал министра обороны Полторака По данным "Ленты.ру", ссылающейся на УНИАН, в администрацию президента Украины по вызову нового главы государства Владимира Зеленского, прибыл министр обороны Степан Полторак.

Гаджеты Россияне распродают смартфоны Huawei С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.

Теннис Вихлянцева пробилась во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос» Российская теннисистка Наталья Вихлянцева переиграла бельгийку Янину Викмайер и вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции.

Общество В Лондоне откроется сад по проекту Кейт Миддлтон В Лондоне скоро откроется цветочная выставка Chelsea Flower Show — там представят сад, разбитый по проекту Кейт Миддлтон.

Общество Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.

Общество В РПЦ назвали абсурдом сообщения о резиденции патриарха в Пушкине Сообщения о реконструкции Феодоровского городка под резиденцию патриарха Кирилла являются абсурдом, заявил РБК пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви Александр Волков.

Политика Саакашвили намерен строить «успешную Украину» после призыва Зеленского Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что надеется вернуться на Украину после призыва украинского президента Владимира Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить страну.

Армия и оружие В Польше назвали сигналом России увеличение числа военных США в стране Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что решение об увеличении численности американских войск в стране станет предостережением для Кремля.

Экономика Заявка на создание СП в сфере e-commerce поступила в ФАС Ходатайство о создании совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с Alibaba, «МегаФоном» и Mail.Ru Group поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Авто Renault Megane RS побил рекорд Нюрбургринга Megan побил время (7: 43,800 мин) установленное японской "пятидверкой" Honda Civic Type R. Версия Megane RS Trophy-R укомплектована турбомотором 1.8 (300 л.с. и 420 Н•м) в сочетании с "роботом" с двумя сцеплениями, от стандартной модификации Trophy.

Здоровье Врачи из Санкт-Петербурга хотят переехать в Дербент Глава отметил, что теперь отпадет необходимость ездить в Санкт-Петербург на консультацию.

Кино К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко возросло Во время финального сезона «Игры престолов», стартовавшего 14 апреля, специалисты Group-IB обнаружили появление пиратских копий на 1098 различных сайтах, из которых 94 были специально созданы под нелегальный контент популярного сериала.

Футбол Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.

Происшествия Причины трагедии в Керченском колледже установлены Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.

Происшествия В Нидерландах арестовали предполагаемого командира «ан-Нусры»* Предполагаемый командир батальона террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* арестован в Нидерландах, сообщается на сайте полиции.

Происшествия Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином Мужчина, который залез на Эйфелеву башню и просидел на высоте 300 метров в течение шести часов, оказался россиянином, сообщает радиостанция "Europe 1".

Политика Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".