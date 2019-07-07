Футбол
Матч «Ростов» – «Ганновер» прерван из-за удара молнииСоветский спорт 10:29
Контрольный матч между Ростовом и Ганновером в Австрии прерван на 11-й минуте, сообщает официальный твиттер российской команды. Судья отправил команды в раздевалки из-за погодных условий после удара молнии. Отметим, что в самом начале игры немцы открыли счет.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
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