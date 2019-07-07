Футбол

Матч «Ростов» – «Ганновер» прерван из-за удара молнииСоветский спорт 10:29

Контрольный матч между Ростовом и Ганновером в Австрии прерван на 11-й минуте, сообщает официальный твиттер российской команды. Судья отправил команды в раздевалки из-за погодных условий после удара молнии. Отметим, что в самом начале игры немцы открыли счет.
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«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матче в Австрии. Встреча прерывалась из-за дождя

Sport24.ru12:32

«Ростов» проиграл «Ганноверу»

Советский спорт12:29

Товарищеский матч «Ростова» был прерван из-за удара молнии

РИА Новости10:45

«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матче

Матч ТВ12:30

Уступили «Ганноверу 96» в Австрии

ФК Ростов12:23

«Ростов» проиграл «Ганноверу» в контрольном матче

Спорт-Экспресс12:22

«Ростов» проиграл «Ганноверу 96» в контрольном матче

Чемпионат13:31
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Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
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В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

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Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
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Малафеев открыл бутылку ударом ногой

Участники челленджа предпринимают попытки открыть бутылку ударом ногой. Видео можно посмотреть на странице Вячеслава Малафеева в «Твиттере».
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Жанна Фриске: Счастье любит тишину

Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
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Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
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Политика

Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня

До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.
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Футбол

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Трамп ответил на критику посла Британии

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Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
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День, когда Россия стала империей и военной супердержавой

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Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу

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Дан Петреску: Посоветовал Хаджи выбрать «Спартак»

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Происшествия

В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку

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Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

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При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли туристы

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза.
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Экономика

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Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
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Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX

Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
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Футбол

«Барселона» согласовала трансфер японского хавбека Абэ

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45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
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Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
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