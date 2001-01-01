Футбол
Матч Россия – Сан-Марино в Саранске обслужит шведская бригада арбитровPro Город Саранск 06 июня в 02:39
Игра пройдет 8 июня на стадионе «Мордовия Арена». Отборочный матч чемпионата Европы 2020 в Саранске обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. 8 июня на поле стадиона «Мордовия Арена» встретятся сборные России и Сан-Марино.
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Матч Россия – Сан-Марино в Саранске обслужит шведская бригада арбитров
Pro Город Саранск06 июня в 02:39
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