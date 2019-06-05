Футбол

Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитровЧемпионат 11:12

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистентами рефери на игре будут Даниэль Вёрнмарк и Фредрик Клювер.
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Шведы рассудят Россию и Сан-Марино в матче квалификации ЧЕ-2020

Sport24.ru11:53

Матч отбора на Евро-2020 Россия - Сан-Марино обслужит шведский арбитр Аль-Хаким

Sport.ru11:59

Шведская бригада арбитров обслужит матч сборной России в Саранске

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Швед Аль-Хаким рассудит Россию и Сан-Марино

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Шведский арбитр аль-Хаким рассудит сборные России и Сан-Марино в отборе ЧЕ

РИА Новости10:26

Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров

Чемпионат11:12

Шведский судья аль-Хаким назначен на матч Россия – Сан-Марино

Sports.ru10:50
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