Футбол

Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитровЧемпионат вчера в 11:12

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистентами рефери на игре будут Даниэль Вёрнмарк и Фредрик Клювер.
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Шведы рассудят Россию и Сан-Марино в матче квалификации ЧЕ-2020

Sport24.ruвчера в 11:53

Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров

Чемпионатвчера в 11:12

Матч отбора на Евро-2020 Россия - Сан-Марино обслужит шведский арбитр Аль-Хаким

Sport.ruвчера в 11:59

Швед Аль-Хаким рассудит Россию и Сан-Марино

Спорт-Экспрессвчера в 10:29

Шведский арбитр аль-Хаким рассудит сборные России и Сан-Марино в отборе ЧЕ

РИА Новостивчера в 10:26

Шведская бригада арбитров обслужит матч сборной России в Саранске

Матч ТВвчера в 10:59

Шведский судья аль-Хаким назначен на матч Россия – Сан-Марино

Sports.ruвчера в 10:50
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Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Экономика

Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии

Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Общество

Бари Алибасова готовят к срочной операции

Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Поезд метро сошел с рельсов в Японии

В японском городе Иокогама поезд сошел с рельсов в метрополитене. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Брэд Питт показал новую девушку

По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Муж Николь Кидман променял ее на молоденькую певицу

Кажется, они ни на секунду не могут расстаться: Кит всегда поддерживает Николь на премьерах ее фильмов, а Кидман приходит с любимым мужем на все музыкальные церемонии.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Эксперт: Турция может закрыть для кораблей США проход в Черное море

Например, Анкара может закрыть для американских кораблей проход в Черное море.
Обновлено в 01:47
Общество

Госдеп выделил деньги на «медийную грамотность» школьников Румынии

Государственный департамент хочет заняться повышением «медийной грамотности» румынских школьников, на что намерен потратить до 35 тысяч долларов.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

Врача обвинили в убийстве 25 пациентов в США

В американском штате Огайо врача обвинили в убийстве 25 пациентов. Жертвам медика было от 37 до 85 лет, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:45
Политика

Спикер конгресса США хочет видеть Трампа в тюрьме

Спикер конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что она хотела бы видеть американского президента Дональда Трампа "в тюрьме", передает Politico со ссылкой на источники в Демократической партии США.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Суд арестовал коллегу обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Суд арестовал начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено вчера в 11:08
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова, Филипп Киркоров и другие звезды на церемонии вручения премии Fashion People Awards

Вечером 5 июня в концертном зале Vegas City Hall состоялось одно из самых громких светских событий – 10-я церемония вручения ежегодной премии Fashion People Awards.
Обновлено в 01:49
Происшествия

СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале

Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:49
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области

Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие

Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии

Обновлено в 01:00
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