Футбол
Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитровЧемпионат 11:12
Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистентами рефери на игре будут Даниэль Вёрнмарк и Фредрик Клювер.
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