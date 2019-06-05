Футбол

Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитровЧемпионат 11:12

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистентами рефери на игре будут Даниэль Вёрнмарк и Фредрик Клювер.
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Швед Аль-Хаким рассудит Россию и Сан-Марино

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Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров

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Шведская бригада арбитров обслужит матч сборной России в Саранске

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Шведы рассудят Россию и Сан-Марино в матче квалификации ЧЕ-2020

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Шведский судья аль-Хаким назначен на матч Россия – Сан-Марино

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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
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