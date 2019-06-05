Футбол

Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитровЧемпионат 11:12

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистентами рефери на игре будут Даниэль Вёрнмарк и Фредрик Клювер.
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Шведы рассудят Россию и Сан-Марино в матче квалификации ЧЕ-2020

Sport24.ru11:53

Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров

Чемпионат11:12

Шведский судья аль-Хаким назначен на матч Россия – Сан-Марино

Sports.ru10:50

Швед Аль-Хаким рассудит Россию и Сан-Марино

Спорт-Экспресс10:29

Шведский арбитр аль-Хаким рассудит сборные России и Сан-Марино в отборе ЧЕ

РИА Новости10:26

Матч отбора на Евро-2020 Россия - Сан-Марино обслужит шведский арбитр Аль-Хаким

Sport.ru11:59

Шведская бригада арбитров обслужит матч сборной России в Саранске

Матч ТВ10:59
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
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Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
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ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
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Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
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Авто

АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено вчера в 10:32
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В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
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Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

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Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
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Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 05:17
Авто

«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
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Армия и оружие

Украина решила создать новую базу ВМС

Власти Украины планируют создать новую базу ВМС. Об этом сообщает газета "Думская".
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати

Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Политика

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Политика

Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате»

Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.
Обновлено в 11:44
Футбол

В ФК «Ростов» назначили нового гендиректора

Обновлено в 10:42
Политика

Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине

Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Политика

Российский сухогруз занесло в воды Украины

Обновлено в 14:05
Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Общество

В Петербурге открыли первый легальный бордель с секс-куклами

В заведении не будут работать реальные люди В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель, где вместо живых секс-работниц будут куклы.
Обновлено в 06:31
Политика

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Финансы

ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки

В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Путин и Си Цзиньпин вместе уехали из Кремля на лимузине Aurus

Путин и Си Цзиньпин осмотрели во дворе Кремлевского дворца китайские внедорожники Haval, которые собирают в Тульской области, и уехали на одном лимузине Аурус. pic.twitter.com / mTnsQCQFd7 — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.
Обновлено в 14:24
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Обновлено в 12:36
Политика

МТС и Huawei договорились вместе развивать 5G в России

Российский мобильный оператор МТС и китайская Huawei подписали соглашение о пилотных запусках в России сетей 5G в 2019–2020 гг. и развитии этой технологии, говорится в сообщении компаний.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

В Северной Македонии начались крупнейшие военные учения в истории страны

Обновлено в 11:57
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $60

Фьючерсы подешевели на фоне данных по запасам нефти в США.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
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