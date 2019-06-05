Футбол
Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитровЧемпионат 11:12
Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Ассистентами рефери на игре будут Даниэль Вёрнмарк и Фредрик Клювер.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Политика
Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
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Происшествия
ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ
ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:38
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Авто
АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
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Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
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Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено в 05:17
Авто
«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7
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Обновлено в 05:41
Армия и оружие
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Обновлено в 11:20
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Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Политика
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате»
Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.
Обновлено в 11:44
Футбол
В ФК «Ростов» назначили нового гендиректора
Обновлено в 10:42
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Политика
Российский сухогруз занесло в воды Украины
Обновлено в 14:05
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Общество
В Петербурге открыли первый легальный бордель с секс-куклами
В заведении не будут работать реальные люди В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель, где вместо живых секс-работниц будут куклы.
Обновлено в 06:31
Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Финансы
ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки
В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Путин и Си Цзиньпин вместе уехали из Кремля на лимузине Aurus
Путин и Си Цзиньпин осмотрели во дворе Кремлевского дворца китайские внедорожники Haval, которые собирают в Тульской области, и уехали на одном лимузине Аурус. pic.twitter.com / mTnsQCQFd7 — Кремлевский пул РИА (@ Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.
Обновлено в 14:24
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36
Политика
МТС и Huawei договорились вместе развивать 5G в России
Российский мобильный оператор МТС и китайская Huawei подписали соглашение о пилотных запусках в России сетей 5G в 2019–2020 гг. и развитии этой технологии, говорится в сообщении компаний.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
В Северной Македонии начались крупнейшие военные учения в истории страны
Обновлено в 11:57
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $60
Фьючерсы подешевели на фоне данных по запасам нефти в США.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41