Хоккей

Матч Россия – Финляндия стал рекордным по посещаемости
РЕН ТВ
12:38

Игру Кубка Первого канала Россия - Финляндия (5:0 в пользу РФ) в заключительном матче посмотрел 71 381 зритель. Это стало рекордом по посещаемости, сообщает "Говорит Москва". Матч состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена", он вмещает более 64 тысяч зрителей.
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