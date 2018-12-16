Игру Кубка Первого канала Россия - Финляндия (5:0 в пользу РФ) в заключительном матче посмотрел 71 381 зритель. Это стало рекордом по посещаемости, сообщает "Говорит Москва". Матч состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена", он вмещает более 64 тысяч зрителей.

Матч Россия – Финляндия стал рекордным по посещаемости

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