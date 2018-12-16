Сборная России в заключительном матче Кубка Первого канала разгромила команду Финляндии на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге и стала победителем российского этапа Еврохоккейтура. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.

Матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемости

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Хоккей Хоккей Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого канала Игра на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России разгромила команду Финляндии и оформила победу на домашнем этапе Евротура.

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Хоккей Хоккей Сражение за Кубок: Россия разгромила Финляндию Сборная России победила финнов со счетом 5:0 и стала победителем Кубка Первого канала. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию.