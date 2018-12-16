Хоккей
Матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемости
Матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемостиГазета.Ru13:31
Сборная России в заключительном матче Кубка Первого канала разгромила команду Финляндии на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге и стала победителем российского этапа Еврохоккейтура. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.
Газета.Ru13:31
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Суровые русские придумали играть в хоккей на морозе. Теперь так делает весь мир
Lenta.ruвчера в 16:04
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