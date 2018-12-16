Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого канала
Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого каналаРИА Новости14:06
Игра на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России разгромила команду Финляндии и оформила победу на домашнем этапе Евротура. Встреча, состоявшаяся на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:0.
РИА Новости14:06
Оценить
44 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Хоккей
Овечкин установил личный рекорд
Обновлено в 04:15
Хоккей
«Спартак» сыграет ретро-матч в оранжевой форме образца 1990 года
Четвёртый в истории #ретроматч, который пройдет 22 декабря на арене в Парке Легенд, красно-белые проведут в историческом комплекте игровой формы, изготовленной специально к этому событию. ⠀ Наши болельщики сильно удивятся, увидев ту форму, в которой выйдет на лёд Спартак - всё-таки в России они никогда не встречали свою команду в оранжевых цветах.
Обновлено в 08:57
Хоккей
Боченски начал тренироваться с «Барысом»
Капитан "Барыса" Брэндон Боченски приступил к тренировкам с командой после полученной травмы нижней части тела.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Ханну Йортика: «Мы выполнили глобальную цель — проверили молодежь»
Финнский тренер и телевизионной эксперт Ханну Йортика, работавший с несколькими командами КХЛ, подвёл итоги Кубка Первого канала, отметив, что не сможет вернуться к работе в КХЛ в ближайшее время.
Обновлено в 13:42
Хоккей
Савин поделился впечатлениями от контракта с «Ак Барсом»
Обновлено в 07:02
Хоккей
«Провиденс» – «Херши». Самсонов пропустил 5 шайб с 23 бросков
Голкипер «Херши» Илья Самсонов потерпел поражение в матче с «Провиденсом» (2:6). Российский вратарь пропустил 5 шайб с 23 бросков соперника, одну из шайб «Брюинс» забросили в пустые ворота.
Обновлено вчера в 23:58
Хоккей
«Автомобилист» объявил состав на трёхматчевую выездную серию
«Автомобилист» на своём официальном сайте объявил состав на трёхматчевую выездную серию.
Обновлено в 03:17
Хоккей
«Кристалл» дома проиграл «Мордовии»
Хоккеисты «Кристалла» (Саратов) потерпели домашнее поражение от «Мордовии» (Саранск) - 2:4. Гол саранца Даниила Юнышева на 13-я минуте долго оставался единственным.
Обновлено в 09:52
Хоккей
ХК «Рязань» обыграл обладателя Кубка Петрова в Санкт-Петербурге
Обновлено в 09:17
Хоккей
Защитник Алина Каримова рулит игрой
Сегодня старшая группа Кречетов выиграл у сверстников из Бугульмы. Старалась вся команда, за них болели, как всегда, родители.
Обновлено в 06:36
Хоккей
«Лада» в Тольятти одолела «КРС-ОЭРДЖИ»
В воскресенье, 16 декабря, "Лада" принимала еще один китайский хоккейный клуб - "КРС-ОЭРДЖИ".
Обновлено в 11:31
Хоккей
В новокузнецком «Металлурге» уволили главного тренера
Руководство «Металлурга» отреагировало на поражение предельно жёстко. После матча был отправлен в отставку главный тренер Анатолий Хоменко.
Обновлено вчера в 11:28
Хоккей
Лемтюгов и Лисутин покинули «Медвешчак» из-за финансовых проблем клуба
Контракты с россиянами и еще с 7 игроками расторгнуты из-за того, что спонсор отказался от сотрудничества с хорватским клубом.
Обновлено вчера в 21:17
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Мирового кубка вызова
Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Чехии (до 19 лет) со счетом 4:1 в полуфинальном матче Мирового кубка вызова.
Обновлено вчера в 18:33
Хоккей
Плющев: матч с Чехией снова заставил убедиться в сомнительности обмена Кузьменко
Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал победу сборной России в матче с Чехией (7:2) на Кубке Первого канала.
Обновлено в 05:20