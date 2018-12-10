Футбол

Матч «Реал» — ЦСКА доверили португальскому арбитру
Газета.Ru
07:12

Реал — ЦСКА
12 декабря
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и московским ЦСКА обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем, сообщает "Советский спорт". Встреча пройдет в столице Испании 12 декабря.
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